В Конгрессе США дали прогноз по госдолгу и дефициту бюджета

https://static.news.ru/photo/d14e4db8-6cb2-11eb-bfb1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бюджетное управление Конгресса США распространило прогноз по федеральному долгу и дефициту федерального бюджета страны в 2021 финансовом году. Долг вырастет со 100 до 102% ВВП, к 2031 финансовому году ожидается рост до 107% ВВП.

Также в 2021 финансовом году дефицит бюджета ожидается в размере $2,258 трлн. В коронавирусном 2020 финансовом году было $3,132 трлн дефицита, сообщает РИА Новости.

Для США дефицит 2020 года (14,9% ВВП) и 2021 года (10,3%) станет рекордным с момента окончания Второй мировой войны. При этом, составляя прогноз, в управлении не учитывали планирующееся стимулирование экономики на $1,9 трлн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что назначение на должность министра финансов США Джанет Йеллен, чью кандидатуру предложил Джо Байден, означает неизбежный рост государственного долга страны. Об этом рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Экс-глава Федеральной резервной службы (ФРС) Йеллен прежде заявляла, что Вашингтон может позволить себе большой долг.