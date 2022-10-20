В КНР заявили, что европейцы чувствуют себя «жертвами» стратегии США Global Times: европейцы чувствуют себя «жертвами» глобальной стратегии Вашингтона

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Некоторые европейцы стали осознавать себя жертвами глобальной стратегии американцев, пишет издание Global Times (Китай). По словам журналистов, энергетическое противостояние Евросоюза и России привело к тому, что в ЕС поверили, будто США смогут стать для них «спасителями». Однако, пишет китайская пресса, выяснилось, что американский СПГ стоит гораздо дороже российского трубопроводного газа.

Как отметили в Global Times, некоторые европейские государства хотят ввести ценовой порог на все голубое топливо из РФ, а не только на его небольшие объемы. И данное желание в ЕС возникает по мере приближения к зиме, учитывая сопутствующие этому факторы: рост цен на энергоносители, высокая инфляция и возможная рецессия.

Китайские журналисты подчеркнули, что идея о введении ценового потолка вызвала скептическое отношение в Нидерландах и ФРГ. Эти страны опасаются, что указанный шаг не только приведет к росту спроса, но и в целом затруднит поставки газа. На этом фоне Евросоюзу не удалось жестко ограничить ценовые показатели. Пресса говорит, что европейцам нужно найти подход к сдерживанию спроса при обеспечении поставок. В противном случае спрос, который превышает предложение, может привести к росту цен.

Авторы Global Times говорят, что на фоне энергетического противостояния ЕС увидел в США возможных «спасителей». Но американский СПГ оказался дороже российского трубопроводного газа. Теперь Европа оказалась на распутье, считают авторы статьи. Они предположили, что у Евросоюза сейчас есть два варианта дальнейших действий: либо сохранить нынешний статус следования за США, либо осуществить объединенное и скоординированное развитие, чтобы помешать Вашингтону извлечь выгоду из потерь ЕС.

Ранее экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев сказал, что Россия при введении Евросоюзом потолка цен на газ просто уйдет с европейского газового рынка. По его словам, это может привести к полной остановке поставок из России, а также к росту котировок, что лишь еще больше усугубит энергокризис в европейском регионе.