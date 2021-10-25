В Китае показали летающий автомобиль

Китайская компания XPeng представила прототип автомобиля, который способен не только ездить, но и летать. Устройство получило название HT Aero, его разрабатывает дочерняя компания XPeng. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Автомобиль внешне напоминает седан, он имеет три двери, два посадочных места, электрический двигатель и винты для взлета. Устройство оснащено системой автопилота, которая может оценивать окружающую обстановку на дорогах и в воздухе.

HT Aero рассчитан на полеты на небольшой высоте. Кроме руля, в салоне присутствует похожая на джойстик ручка управления для перемещения в воздухе. Представленный автомобиль имеет длину 5,5 м. В воздухе он может разгоняться до 130 км/ч, время полета ограничено 30 минутами.

Массовое производство может начаться уже к 2024 году. Новый автомобиль оценивается примерно в один млн юаней, это около 11 млн рублей. В будущем предстоит изучить возможность поднятия на небольшую высоту потребительского автомобиля с юридической точки зрения.

Ранее сообщалось, что рынок электромобилей Китая должен консолидироваться, чтобы составить конкуренцию американской компании Tesla, поскольку производство требует больших затрат и постоянных инноваций.