Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из крупнейших банков Китая Bank of China продолжает принимать платежи от российских компаний в рублях и юанях, сообщает РИА Новости со ссылкой на финансовую организацию. Ранее в российских СМИ появились сообщения, что три китайских банка, в том числе Bank of China, перестали обрабатывать платежи из РФ.

Здесь, в Пекине, мы пока можем принимать платежи в рублях, — приводит агентство слова сотрудника банка.

В Bank of China добавили, что организация также может принимать платежи в юанях от российских компаний.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из подсанкционных финансовых организаций России. Среди них оказались Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. По заявлениям китайских организаций, ограничения связаны с внутренней политикой компаний. При этом отмечается, что данные меры могут быть обусловлены риском вторичных санкций со стороны США, контроль за соблюдением которых был усилен в декабре 2023 года.

Вместе с тем крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов, а также финансовые организации Турции стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам. Причиной также могли стать вторичные санкции.