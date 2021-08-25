В Китае нашли два крупных месторождения нефти и газа за день

В Китае местная энергетическая компания Sinopec нашла новый крупный нефтегазовый бассейн объёмом около 100 млн тонн на территории Таримского бассейна в районе Шунбэй региона Синьцзян. Об этом пишет Reuters.
Также 25 августа другая энергетическая компания из Китая PetroChina
Ранее сообщалось, что специалисты из Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. По подсчётам, объём геологических запасов сырья составляет 1,27 млрд тонн.
Как известно, Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нём составляют около 5,7 млрд тонн.