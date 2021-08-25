В Китае нашли два крупных месторождения нефти и газа за день

В Китае местная энергетическая компания Sinopec нашла новый крупный нефтегазовый бассейн объёмом около 100 млн тонн на территории Таримского бассейна в районе Шунбэй региона Синьцзян. Об этом пишет Reuters.

Также 25 августа другая энергетическая компания из Китая PetroChina сообщила ещё об одном новом источнике — она обнаружила запасы сланцевой нефти на месторождении Дацин. Объём источника геологи оценили в 1,268 млрд тонн, а из разведочных скважин удалось ежедневно добывать около 30 куб. м нефти.

Ранее сообщалось, что специалисты из Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. По подсчётам, объём геологических запасов сырья составляет 1,27 млрд тонн.

Как известно, Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нём составляют около 5,7 млрд тонн.