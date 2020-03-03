https://static.news.ru/photo/9c9d1c98-5cf0-11ea-9780-fa163e074e61_660.jpg Чжан Цзюнь Фото: Li Muzi/Xinhua/GlobalLookPress

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь сообщил о том, что в КНР намерены достичь годовых целей в социальной и экономической областях, несмотря на вспышку коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

Сейчас в первую очередь мы хотим восстановить нашу экономику. Конечно, эпидемия негативно отразилась на экономических показателях. Но мы уверены, что, несмотря на это, нам удастся выполнить наши социальные и экономические цели на год, — привели слова Чжана Цзюня в ТАСС.

Дипломат добавил, что выполнение экономических целей поможет другим государствам в борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил о намерении России выйти на тот экономический цикл, который был запланирован, вне зависимости от распространения коронавируса.