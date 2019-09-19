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Второй Молдо-российский экономический форум собрал в Кишинёве около 1500 представителей бизнеса из разных стран мира.

Церемония открытия состоялась на территории винно-туристического комплекса «Крикова» в окрестностях Кишинёва. С приветственным словом к гостям Форума обратился президент Республики Молдова Игорь Додон. Он поблагодарил их, пожелав всем отдохнуть перед днём плодотворной работы.

В работе Форума принимают участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, вице-премьер правительства Башкортостана Андрей Назаров, председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный, губернатор Омской области Александр Бурков и другие представители властей российских регионов.

Как ранее писал News.ru, Игорь Додон договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о снижении цен на газ. Цена на российский газ для Молдавии с 1 октября 2019 года снизится с нынешних $235 за тысячу кубометров на $10–15, а в следующем году скидка может достичь $70.