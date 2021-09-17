В Киеве заявили, что СП-2 поможет России «покончить с Украиной»

Стремительное повышение цен на газ в Европе свидетельствует о том, что Россия ищет способы избавиться от транзита через Украину. Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников. По его словам, «Северный поток — 2» поможет Москве «покончить с Украиной». В случае если Европа решит вступиться за Киев, Кремль попросту «заморозит» её, передаёт телеканал «Еспресо».

Потеря Украиной транзитного статуса по расчётам Кремля позволит значительно усилить давление на украинское руководство, ударить по социальной сфере страны, облегчить возможность военного нападения на неё и в конечном счете ликвидировать украинскую государственность, — отметил Портников.

Он подчеркнул, что у Европы нет варианта, при котором эту проблему можно решить положительно. Цены на энергоносители и дальше будут расти, а в 2024 году истечёт срок действия контракта по транзиту российского газа.

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии сообщили, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин продлится ещё дольше.

Ранее нынешний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что Запад «слышит» просьбы Киева остановить «Северный поток — 2», но пока не предлагает никаких реальных решений по данному вопросу.