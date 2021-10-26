В Киеве расстроились из-за заключения Германии по «Северному потоку — 2»

В Киеве выразили озабоченность из-за заключения Министерства экономики и энергетики Германии, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» не угрожает безопасности поставок газа в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт УНИАН.

Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция «Нафтогаза» по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. И мы доведём свою позицию до немецких партнёров, — цитирует его агентство.

Он добавил, что Киев намерен работать над тем, чтобы решение «не принималось поспешно, быстро, без тщательного анализа и изучения». По его словам, конечная цель — применение к функционированию газопровода Третьего энергетического пакета Евросоюза по ограничению монополии поставщиков газа.

Ранее Министерство экономики Германии направило регулятору своё заключение по сертификации газопровода «Северный поток — 2». Ведомство в своей оценке пришло к выводу, что проект не будет представлять опасности для газоснабжения.