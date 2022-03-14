В Казахстане запретили вывозить за границу больше $10 тысяч наличными

В понедельник, 14 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете вывоза из республики иностранной наличности на сумму более $10 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства. Также запрещено вывозить слитки аффинированного золота и инвестиционные монеты из золота и серебра, выпускаемые Нацбанком. Ограничения касаются и аффинированного золота массой свыше 100 граммов.

В целях защиты национальных интересов и обеспечения финансовой стабильности постановляю запретить вывоз из Республики Казахстан наличной иностранной валюты и денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 и рассчитанной по курсу Национального банка, установленному на дату вывоза, — сказано в документе.

Представители Национального банка Казахстана подчёркивают, что такие меры помогут контролировать чрезмерный вывоз иностранной валюты, сохранить резервы, а также обеспечить диверсификацию сберегательных инструментов.

1 марта схожий указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России подписал президент России Владимир Путин. В документе постановляется, что с 2 марта 2022 года вывоз из РФ иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч, запрещён.