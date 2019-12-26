https://static.news.ru/photo/0802b790-27db-11ea-8dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Пресс-секретарь Министерства энергетики Казахстана Нурлыбек Женисбек сообщил, что инициатива по поводу возможных поставкок казахстанской нефти в Белоруссию по нефтепроводу «Дружба» исходила от Минска. В Нур-Султане подчёркивают, что для такого транзита необходимы переговоры с РФ.

По словам Женисбека, в настоящее время между Казахстаном и Белоруссией продолжаются переговоры, касающиеся соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов.

Сейчас мы должны пройти внутригосударственные процедуры согласования. Когда мы по объёмам с белорусской стороной договоримся, то можно будет разговаривать о маршрутах транспортировки, разговаривать с коллегами из России, — пояснил пресс-секретарь.

Трубопровод «Дружба» служит для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района, его северный участок проходит по территории Белоруссии, Польши и Германии.

24 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается найти альтернативу российским поставкам газа и нефти, если не удастся решить вопрос их цены с Москвой, писал NEWS.ru.