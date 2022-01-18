В Казахстане приняли протокол для общего рынка электроэнергии ЕАЭС

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в части формирования общего электроэнергетического рынка. Уточняется, что его формирование будет происходить поэтапно. Об этом сообщается на сайте мажилиса Казахстана.

В ходе заседания было принято решение об интеграции национальных рынков стран-участниц ЕАЭС. Они смогут в приоритетном порядке обеспечивать другим государствам объединения электрообеспечение внутренних носителей.

Таким образом, будут созданы условия для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и ненанесения экономического ущерба любому из государств-членов, — говорится в заключении комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

После того, как нижняя палата парламента Казахстана одобрит законопроект о ратификации протокола, он поступит в Сенат.

Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поблагодарил его за идею создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российский лидер отметил, что в сложных условиях пандемии действующие в рамках организации механизмы работают эффективно.