В Катаре сообщили, через сколько лет в ЕС смогут заменить российский газ

Министр энергетики Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада сообщил, что ЕС потребуется от 5 до 7 лет для того, чтобы суметь снизить критическую зависимость от импорта российского газа и перейти на доставку топлива от других поставщиков, передаёт РИА Новости. Он также отметил, что у Катара и ни у кого другого в мире нет возможностей помочь Европе заменить поставки энергоносителей из России.

Для замены российского газа в ЕС потребуется 5-7 лет. Я не думаю, что мы можем помочь, и никто не может заменить российские поставки газа и нефти. Но я также не думаю, что украинский кризис кардинально изменит планы платежей за нефть и газ в долгосрочной перспективе, — сказал министр.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ на рубли в действующих контрактах с недружественными странами. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты, в которой будут произведены последующие платежи. Глава государства также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Еврокомиссия получит мандат на общие закупки энергии для всех стран ЕС. Данный шаг должен помочь избавиться от зависимости от ископаемых энергоресурсов России.

Ранее стало известно, что Париж не имеет оснований нарушать контракт и платить за российский газ рублями, заявил Эммануэль Макрон. Цель российского требования заключается в попытке Москвы обойти санкции, отметил он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.