«Пятёрочка» начала переводить магазины в Карелии на возобновляемую энергию

Торговая сеть «Пятёрочка» начала переводить магазины на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), получаемую, в частности, от гидроэлектростанций, говорится в пресс-релизе торговой сети. Как заявил начальник отдела по управлению энергоресурсами макрорегиона «Северо-Запад» торговой сети «Пятёрочка» Юрий Яковенко, порядка 17% от общего объёма потребления в регионе магазинами ретейлера теперь составляет зелёная энергия.

Использование 30% возобновляемой энергии в собственных операционных процессах — одна из целей стратегии устойчивого развития X5 Group до 2030 года. До конца 2022 года мы планируем довести объём зелёной энергии до 25% от общего объёма потребления в республике Карелия, — заявил он.

Яковенко добавил, что торговая сеть активно работает в этом направлении. Так, в прошлом году компания перевела собственные распределительные центры на использование электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников. Сейчас очередь дошла до магазинов.

Ранее сообщалось, что правительство России по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создаст рабочие группы по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики. Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов.