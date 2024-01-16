В «Калашникове» объяснили, почему иностранцы закупают «Вихрь» «Калашников»: успехи комплекса «Вихрь» на СВО привели к крупному контракту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Управляемая ракета «Вихрь-1»

Оборонный концерн «Калашников» заключил крупный экспортный контракт на комплекс «Вихрь», передает пресс-служба группы компаний. В концерне уверены, что это стало прямым следствием успешного применения комплекса в ходе СВО. Как сказал РИА Новости представитель концерна «Калашников», «Вихри» продемонстрировали близкую к единице вероятность поражения целей — 0,9. То есть на уничтожение танков Leopard или Bradley фактически хватало одной ракеты.

Объем производства в дивизионе спецтехники увеличился на 45%. Заключен крупный экспортный контракт на поставку управляемых ракет «Вихрь-1» в адрес дружественного государства, — сообщили в концерне.

Эксперты отмечают, что у другого оружия — как российского, так и западного — этот показатель составляет 0,6–0,8. То есть фактически на одну цель требуется две ракеты.

Управляемая ракета авиационного базирования предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, а также среднескоростных воздушных целей — вертолетов, штурмовиков и беспилотников.

В сентябре сообщалось, что предприятия госкорпорации «Ростех» кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». Также будет увеличено производство других отечественных беспилотников, в том числе моделей «Тахион» и «Гранат».