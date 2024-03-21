На днях стало известно, что банки Армении в ближайшее время перестанут обслуживать и принимать карты российской платежной системы «Мир». Это решение связано с введением очередного пакета санкций США в отношении России, под действие которых попал и оператор «Мира» — Национальная система платежных карт (НСПК). О том, что в этой ситуации делать туристам и релокантам, мы подробно писали в этом материале.