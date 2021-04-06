В каких регионах России чаще всего жалуются финомбудсмену

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Эксперты предрекают рост платежей по ипотеке до 40% после отмены льгот. Итоговая стоимость кредита при этих условиях может вырасти до 13%.

При популярном сроке ипотеки на 15 лет и сумме первоначального взноса 15% после отмены субсидированной ставки на новостройки она вырастет с минимального значения 5,85% до 8%. А итоговая стоимость квартиры...