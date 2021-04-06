В каких регионах России чаще всего жалуются финомбудсмену

В Службу финансового уполномоченного за 12 месяцев поступило более 180 тысяч обращений российских потребителей. Чаще всего на страховые и микрофинансовые компании жаловались молодые мужчины, рассказали NEWS.ru в пресс-службе финомбудсмена.
Финансовые уполномоченные в 2020 году рассматривали обращения потребителей услуг страховых и микрофинансовых организаций.
В Службу финансового уполномоченного поступило 187,3 тысячи обращений в отношении 137 страховых организаций и 102 микрофинансовых организаций, — отметили в пресс-службе финомбудсмена.
Больше других на страховщиков и мирокрофинансовые организации жаловались жители Краснодарского края (11,3%), Республики Башкортостан (5%), Москвы (3,9%), Ростовской области (3,6%), Нижегородской области (3,5%), Московской области (3,3%), Республики Татарстан (3,2%), Волгоградской области (3,1%), Республики Дагестан (2,8%), и Новосибирской области (2,7%).
Самыми активными потребителями оказались заявители в возрасте от 25 до 44 лет — доля таких обращений составила 60,5%. При этом больше половины (68,3%) обращений поступило от мужчин.