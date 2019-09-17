https://static.news.ru/photo/84c5b876-d917-11e9-9ed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Для того чтобы упростить процедуру оформления земельных «излишков», россияне должны внести свои контактные данные в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты.

Вступившие в силу поправки позволяют кадастровым инженерам в установленном порядке получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости: почтовых и электронных, — передаёт пресс-служба ведомства.

Межевание земли, как отметили в палате, может проводиться по заказу собственника и на основании госконтрактов на проведение кадастровых работ. В таком случае кадастровый инженер определяет границы земельного участка и, если информация о примыкающих к нему участках не внесена в ЕГРН, согласует общие границы с соседями.

Как ранее писал News.ru, сервис мгновенной выдачи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) заработал в России. Федеральная кадастровая палата должна выдавать информацию в течение трёх суток.