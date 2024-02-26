В Тюмени обрушился трамплин с людьми после соревнований по сноуборду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Край возведенного для соревнований по сноуборду трамплина обрушился в Тюмени вместе с находившимися на нем людьми, решившими сфотографироваться там после подведения итогов и вручения наград, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения Федерации сноуборда России. Отмечается, что пострадавших не было.

Никто не пострадал. Трасса для проведения соревнований соответствует стандартам и требованиям безопасности. После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана, – прокомментировали произошедшее в пресс-службе.

Ранее глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что с 1 января 2024 года переселять граждан из ветхих домов будут в ускоренном темпе, а если переехать пока некуда, малоимущим жильцам будут безвозмездно предоставлять съемное жилье. Парламентарий добавила, что финансовую помощь регионам на выполнение новой программы выделит федеральный центр.

Председатель Союза жилищных организаций Константин Крохин заявил, что обрушения аварийных домов будут продолжаться в разных городах России, потому что жилой фонд сильно изношен. По его словам, ситуация с обрушением домов будет развиваться по январскому сценарию с лопнувшими по всей стране трубами.