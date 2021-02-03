В кабмине предложили способ защиты бизнеса в Крыму от санкций

Министерство экономического развития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территории Крыма, который позволит привлечь инвестиции в регион без угрозы санкций со стороны стран Запада. Главным инструментом в защите инвесторов станет анонимность.
С 2014 года после присоединения Крыма к России США и страны Европы ввели де факто торговое эмбарго для полуострова, пригрозив российским и зарубежным компаниям санкциями за ведение бизнеса на территории Крымской Республики или инвестирование в регион. Из-за риска ограничений на сотрудничество с западными рынками многие крупные российские компании избегают ведения бизнеса в Крыму.
Предложенный министерством законопроект предполагает создание на территории полуострова «особых административных районов» (ОАР), участники которых смогут инвестировать в бизнес в регионе на правах анонимности.
Особые административные районы будут привлекательными для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют стать подсанкционными, в том числе из-за деятельности в Крыму, — подтвердили изданию РБК в Минэкономразвития.
Предполагается, что особые административные районы будут распространены на всю территорию Республики Крым, а их участниками смогут становиться российские компании, зарегистрированные в РФ, но не имеющие представительств и филиалов за пределами Крыма.
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет объяснил, для чего США ввели санкции против России из-за полуострова. По его словам, крымский вопрос стал только формальным поводом.
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