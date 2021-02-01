В кабмине опровергли слухи относительно введения продовольственных карточек

https://static.news.ru/photo/da126220-652a-11eb-ac52-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Российское правительство не обсуждает вариант введения в обиход продовольственных карточек в качестве одной из мер по поддержке населения страны. Об этом в разговоре с журналистами во вторник, 2 февраля, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

Он отметил, что при реализации мер поддержки гражданам, которые нуждаются в помощи, приоритет отдаётся мероприятиям, позволяющим вывести семьи из бедности в долгосрочной перспективе.

Введение продовольственных карточек как одного из инструментов поддержки правительством не обсуждается, — цитирует Белякова ТАСС.

Он добавил, что сейчас в стране функционируют разные механизмы поддержки населения. В большинстве своём они носят финансовый характер. И каждый гражданин имеет возможность тратить полученные средства на своё усмотрение.

Как ранее передавал NEWS.ru, государство может поддержать нуждающихся россиян продуктами. С таким предложением выступили в российском Минпромторге. В докладе, направленном в правительство, говорится о мерах, ориентированных на приоритетную поддержку наиболее незащищённых слоёв населения.

Как сказал источник, министерство предложило воспользоваться механизмом, суть которого обсуждалась в правительстве ещё несколько лет назад. В частности, речь идёт об адресной помощи гражданам, которым ежемесячно будут перечисляться денежные средства на покупку отечественных продуктов питания.