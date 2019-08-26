https://static.news.ru/photo/48940b00-c80a-11e9-ac2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: shelf.gazprom-neft.ru

Законопроект, предусматривающий доступ частных инвесторов к освоению арктического шельфа, разработают в правительстве.

Соответствующее решение было принято в ходе совещания с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, а также трёх федеральных министров, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова.

Согласно российскому законодательству, разработкой шельфа Арктики могут заниматься только компании, в которых доля государства составляет не менее 50%, а также имеющие соответствующий опыт работы от пяти лет. В настоящее время на шельфе работают только «Роснефть» и «Газпром».

Ранее News.ru писал, что Трутнев предлагал президенту Владимиру Путину допустить к разработке шельфа иностранные компании. По его словам, из-за отсутствия конкуренции шельф «не работает на экономическое развитие страны».