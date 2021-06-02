В инвестиционном рейтинге EY Россия оказалась 11-й среди стран Европы

https://static.news.ru/photo/9635d424-c420-11eb-8efa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в 2020 году заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы, зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект. Об этом говорится в ежегодном исследовании международной компании EY, сообщает РИА Новости.

По итогам года рейтинг возглавила Франция с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ). Далее идут Великобритания (975) и Германия (930).

Авторы исследования отметили, что за год в России число ПИИ уменьшилось на 26%. На решения инвесторов больше всего повлияли пандемия коронавируса и санкционные риски.

Неопределённость из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всём мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42%) — до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11% выше среднего уровня за предыдущие 10 лет, — пояснили авторы исследования.

Ранее стало известно, что биржевой бум в ближайшее время не прекратится, доля инвестиций из сбережений россиян может вырасти с 20% до 40% и в течение трёх лет достигнуть 8 трлн рублей. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, фондовый рынок «неминуемо будет расти». При этом Костин согласен с позицией Центробанка, касающейся ограничений для неквалифицированных инвесторов.