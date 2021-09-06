В Индии захотели купить у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ — 2»

Индийские компании ONGC Videsh Limited и Petronet LNG Limited, входящие в консорциум, рассматривают возможность покупки 9,9% акций в проекте «Арктик СПГ — 2» у российского газового производителя НОВАТЭК (доля в проекте 60%). Об этом сообщает «Финам.ру» со ссылкой на слова министра нефти и природного газа, строительства и городского хозяйства Индии Хардипа Сингха Пури.

Отмечается, что в настоящее время стороны оценивают перспективы заключения конкретной сделки, однако не пришли к однозначному решению. Министр также выразил уверенность, что в дальнейшем сотрудничество между странами в арктическом регионе приведёт к укреплению связей государств в энергетическом секторе.

«Арктик СПГ — 2» предполагает строительство трёх линий по производству сжиженного природного газа (СПГ). Их общая мощность составит 19,8 млн тонн СПГ в год, пропускная же способность по газовому конденсату может достичь 4,8 млн тонн. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе.

Запуск первой линии запланирован на 2023 год, второй и третьей — на 2024 и 2026 годы соответственно. Помимо НОВАТЭКА (60%), участниками проекта также стали китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).

Ранее сообщалось, что сжиженный природный газ с будущих проектов в Арктике пойдёт на экспорт. Соответствующий законопроект в начале лета текущего года внесло на рассмотрение в правительство Минэнерго РФ.