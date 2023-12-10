В Индии заявили о рекордном росте нефтяных доходов России WION: Россия заработала рекордные $11,3 млрд на экспорте нефти с начала СВО

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Россия продолжает наращивать доходы от продажи нефти, несмотря на противодействие Запада, передает индийский телеканал WION. По его сведениям, в октябре 2023 года экспорт нефти принес Москве $11,3 млрд, что является максимальным показателем с начала проведения СВО на Украине.

Несмотря на попытки Запада ограничить цены, Россия продолжает наращивать доходы от продажи нефти. В октябре они достигли рекордного уровня с начала конфликта на Украине, — говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что из-за введенных Западом ограничений более 45% российской нефти перевозилось с помощью «серого флота». Это позволило хорошо заработать не только Москве, но и десяткам судоходных компаний в мире, особенно коммерческому флоту Греции, на долю которого в текущем году пришлось 25% от всего объема поставок российской нефти.

Ранее американские СМИ уличили Минобороны США в том, что там используют российскую нефть, несмотря на введенные санкции. По их данным, топливо у одной из российских нефтяных компаний приобретает фирма из Арабских Эмиратов, потом его перевозят в хранилища Турции. Затем право собственности на эту нефть несколько раз меняется, и она смешивается с другими марками. Позже топливо попадает на греческий завод Motor Oil Hellas, который поддерживает работу ВС США.