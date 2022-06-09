В Хорватии увеличат мощность инфраструктуры Адриатического нефтепровода

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Нефтепровод

Руководство Приморско-Горанской области, находящейся на юге Хорватии создали план по увеличению мощностей инфраструктуры нефтепровода JANAF (Адриатический нефтепровод), сообщило хорватское телевидение HRT. Там подчеркнули, что планируется увеличить пропускную способность трубопровода и объясняется за счет чего это произойдет.

Согласно информации телеканала, в рамках этого проекта планируется строительство новых нефтяных хранилищ с подходящей инфраструктурой и номинальным объемом по 80 тысяч куб. м. каждый. Всего планируется построить резервуаров на дополнительных 640 куб. м., что будет способствовать увеличению пропускной способности терминала Адриатического нефтепровода в Омишале на острове Крк до 2,04 млн куб. м.

Одновременно с проектом будут созданы резервуары для биотоплива, установок по переработке паров, нефтепродуктов и газораспределительных систем, в том числе и строительство двух причалов для нефтетанкеров.

В конце марта оператор хорватского нефтепровода JANAF сообщил о приостановке с середины мая на неопределённый срок прокачки нефти для «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), являющейся крупнейшим в регионе и фактически единственным переработчиком и добытчиком нефти в стране.