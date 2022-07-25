В Херсонской области решили отказаться от гривны

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Украинскую гривну постепенно выведут из оборота в Херсонской области. Останется только российский рубль, рассказал ТАСС замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Гривна и рубль имеют хождение в Херсонской области с мая. Соотношение валют составляет 1,5 рубля за 1 гривну.

Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль, — цитирует его агентство.

Стремоусов пояснил, что курс гривны продолжает падать, что делает украинскую валюту непривлекательной как для граждан, так и для бизнеса.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны, понизив его с 29,2 до 36,56 гривны за доллар США. В банке заявили, что данный шаг увеличит конкурентоспособность украинских производителей, сблизит курсовые условия для разных групп бизнеса и населения и поддержит устойчивость экономики страны.