Генпрокуратура предложила изымать имущество у компаний за долги по зарплате

В Генпрокуратуре предложили Минтруда разработать поправки в законодательство, согласно которым у компаний можно будет изымать имущество в счёт погашения долгов по зарплате. В Госдуме считают инициативу надзорного ведомства своевременной и актуальной, пишут «Известия».
В прокуратуре
Согласно действующему законодательству, долги по зарплате можно взыскивать только из средств на текущих счетах компании. За счёт имущества погашение этой задолженности возможно только в случае признания её банкротом.
Эксперты назвали инициативу генпрокуратуры неоднозначной. Так, директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина отметила, что долги по зарплате возникают не только у недобросовестных работодателей. Такое возможно по независящим от них обстоятельствам. Если у предприятия в счёт погашения задолженности будут изъято необходимое для производства оборудование, оно закроется и люди лишатся рабочих мест.
Ранее сообщалось, что к 1 июня 2021 года долги по зарплате в России превысили 1,5 млрд рублей. Больше всего зарплатных долгов зафиксировано в сфере обрабатывающего производства и строительства, несколько меньше — в области сельского хозяйства, охоты, лесозаготовки и добычи полезных ископаемых.