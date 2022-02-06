Генпрокуратура предложила изымать имущество у компаний за долги по зарплате

В Генпрокуратуре предложили Минтруда разработать поправки в законодательство, согласно которым у компаний можно будет изымать имущество в счёт погашения долгов по зарплате. В Госдуме считают инициативу надзорного ведомства своевременной и актуальной, пишут «Известия».

В прокуратуре пояснили , что в 2021 году Государственные инспекции труда (ГИТ) взыскали с работодателей 364,4 млн. рублей в счёт погашения долгов по зарплате. Однако эта работа является недостаточно результативной, механизм внесудебного взыскания долгов нуждается в совершенствовании. Препятствует его работе, в том числе, невозможность взыскания задолженности по зарплате за счёт любого имущества должника.

Согласно действующему законодательству, долги по зарплате можно взыскивать только из средств на текущих счетах компании. За счёт имущества погашение этой задолженности возможно только в случае признания её банкротом.

Эксперты назвали инициативу генпрокуратуры неоднозначной. Так, директор Центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина отметила, что долги по зарплате возникают не только у недобросовестных работодателей. Такое возможно по независящим от них обстоятельствам. Если у предприятия в счёт погашения задолженности будут изъято необходимое для производства оборудование, оно закроется и люди лишатся рабочих мест.

Ранее сообщалось, что к 1 июня 2021 года долги по зарплате в России превысили 1,5 млрд рублей. Больше всего зарплатных долгов зафиксировано в сфере обрабатывающего производства и строительства, несколько меньше — в области сельского хозяйства, охоты, лесозаготовки и добычи полезных ископаемых.