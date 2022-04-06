В Госдуму внесён законопроект о выдаче наличными до 5% маткапитала

Законопроект о выдаче российским семьям до 5% наличным маткапитала из его остаточной суммы внесён на рассмотрение в Госдуму. Деньги предлагается выдавать всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, независимо от их дохода, пишут «Известия».

Как уточнила одна из разработчиков проекта, первый заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, деньги предлагается выдавать однократно.

Зачастую остатки маткапитала, неиспользованные на основные направления, хранятся годами. Важно, чтобы у людей была возможность получить всё, что им положено по закону, — пояснила депутат.

Полученные деньги пойдут на компенсацию затрат для покупки товаров и услуг для семейных нужд, перечень которых предлагается утвердить правительству. Получить компенсацию смогут только те семьи, которые уже воспользовались частью капитала для оплаты одного из основных направлений.

Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребёнка, оплату социальной реабилитации детей-инвалидов. Также его можно направить на накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребёнка до трёх лет.

Ранее сообщалось, что материнский капитал в России с 1 февраля проиндексирован на 8,4%, что соответствует уровню инфляции. Теперь выплата на первого ребёнка по маткапиталу возрастает до 524,5 тысячи рублей. Родители второго ребёнка смогут получить 693,1 тысячи рублей.