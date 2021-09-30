В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году
Сергей Князев
Сергей Князев
16:20, 30 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Правительство предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей. Это следует из законопроекта, внесённого вместе с бюджетным пакетом в Госдуму и опубликованного на сайте нижней палаты парламента. С 1 января 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц.
Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2021 года <...> составит 825 рублей (рост на 6,4%). Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников,— сообщается в пакете документов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Бахметьев заявил, что в России из-за нехватки средств в бюджете невозможно поднять минимальный размер оплаты труда выше текущих значений. По мнению парламентария, увеличение должно быть поэтапным. Он также отметил, что за пять лет минимальный размер оплаты труда увеличился почти в два раза — с семи тысяч до почти 13 тысяч рублей.