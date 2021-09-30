В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2022 году

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Киев был крайне раздосадован тем, что Будапешт заключил контракт с российским «Газпромом» о поставках газа в обход Украины на 15 лет. Сейчас украинские власти могут попытаться отомстить Венгрии, повлияв на венгерскую диаспору на территории страны, считает политолог и экономист Александр Дудчак, слова которого приводит «Политика Сегодня».

Украина может попытаться отомстить Венгрии, оказав дополнительное давление на Закарпатье и венгерскую диаспору в стране. Об этом уже говорили некоторые украинские политики. Могут провести какие-то обыски, найти, например, запрещённую литературу...