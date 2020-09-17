В Госдуму внесли законопроект о ставке НДФЛ в 15% для богатых

https://static.news.ru/photo/cc92d3ce-f8e1-11ea-83d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц до 15%. Нововведение должно коснуться тех, кто заработал за год больше 5 млн рублей. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Предполагается, что закон начнёт действовать с 1 января 2021 года. Повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Процесс администрирования доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы, говорится в пояснительной записке к документу.

Отменить плоскую шкалу НДФЛ предложил президент РФ Владимир Путин. Деньги, которые будут получены за счёт увеличения налога, пойдут на лечение тяжелобольных детей. По словам главы Минфина Антона Силуанова, под повышенное налогообложение подпадёт не более 1% всех работающих граждан. За счёт этого казна получит порядка 60 млрд рублей, писал NEWS.ru.