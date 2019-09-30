https://static.news.ru/photo/910688d8-e36f-11e9-aed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Государственную думу поступил проект федерального бюджета РФ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

В материалах к проекту бюджета говорится, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей, 7,472 трлн рублей их них — газовые, 12,907 трлн рублей — ненефтегазовые.

В 2021 году — 21,246 трлн рублей (7,679 трлн рублей — нефтегазовые, 13,567 трлн рублей — ненефтегазовые).

В 2022 году — 22,058 трлн рублей (7,730 трлн рублей — нефтегазовые, 14,327 трлн рублей — ненефтегазовые).

В 2020 году расходы бюджета составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году — 20,634 трлн рублей, в 2022 году — 21,763 трлн рублей.

Отмечается, что в 2020 году профицит бюджета составит 0,8% ВВП, в 2021 — 1,1% ВВП, в 2022 — 0,8% ВВП.

Как ранее писал News.ru, Госдума приняла в одном чтении отчёт об исполнении федерального бюджета на 2018 год.