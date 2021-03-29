В Госдуме спрогнозировали сроки перехода на «высшую форму» рубля

https://static.news.ru/photo/7e2d84b4-90b6-11eb-ace6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цифровой рубль является «высшей формой денег», и россияне привыкнут к нему не позднее 2025-го года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его мнению, фактически это тот же рубль, «но в цифровой форме». В отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка и есть финансовое обеспечение.

Вероятно, в конце 2021-го или в начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдёт в наши расчёты, — цитирует его РИА Новости.

В октябре 2020 года Банк России представил для обсуждения концепцию цифрового рубля. Решение по ней ещё не принято. У каждого цифрового рубля будет свой уникальный цифровой код. Храниться они будут в специальном электронном кошельке, а их передача от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода из одного электронного кошелька в другой.

В конце декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что граждане РФ по желанию смогут получать пенсии в цифровых рублях после того, как это платёжное средство будет введено в оборот, писал NEWS.ru.