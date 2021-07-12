В Госдуме назвали СП-2 последним большим трубопроводом

Реализация «Северного потока — 2» стала завершающим этапом строительства трубопроводов большого диаметра, привязанных к рынкам сбыта. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев. По мнению парламентария, в будущем производители будут рассматривать переход на сжиженный газ, более прибыльный для развития отрасли.

Уже сейчас наблюдается всё больший переход на сжиженный газ, так что, полагаю, реализация нашего «Северного потока-2» стала завершающим этапом строительства трубопровода таких масштабов, — отметил Гутенев.

Депутат рассказал, что переход на сжиженный газ даст возможность получить большую прибыль. Уже сейчас есть производители, которые ориентированы на работу с техникой по сжижению, перевозке и поставке его потребителю.

По словам Гутенева, наблюдаемая сейчас в Европе нехватка объёмов складских запасов газа повысило на него цены, что хорошо для экономики России. В тоже время рыночные колебания с большой амплитудой снижают инвестиционную привлекательность наших проектов. Он считает, что такая ситуация на рынке также стала одной из причин перехода на торговлю сжиженным газом.

Утром, 10 сентября, на оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.