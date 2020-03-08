https://static.news.ru/photo/59bf1038-61fb-11ea-a340-fa163e074e61_660.jpg Павел Завальный Фото: duma.gov.ru

Спрос на нефть вряд ли быстро восстановится после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+ в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Спрос на нефть падает на фоне недоговорённости по ОПЕК+ и заявления Саудовской Аравии. Сомневаюсь, что спрос на нефть быстро восстановится. Потому что ещё неопределённость, связанная с коронавирусом, остаётся, — заявил РИА Новости парламентарий.

По его словам, основные потребители нефти — Китай, сумевший купировать коронавирус, и Европа, где COVID-19 только начинает появляться. Поэтому всё будет зависеть от дальнейшего развитии ситуации — того, как скоро произойдёт восстановление промышленного производства в КНР и как будет решена проблема с инфекцией в Европе.

Завальный добавил, что Фонд национального благосостояния сможет в какой-то степени защитить российских производителей нефти, однако ситуация, по его мнению, всё-равно не очень хорошая.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.

Обвал цен происходит на фоне информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9–26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.