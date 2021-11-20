В Госдуме рассказали, почему Россия закупает картофель за рубежом

Россия закупает картофель в Египте и других странах, так как это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно. Примерно половина овощей выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится всё меньше, рассказал URA.RU член комитета Государственной думы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов.

Депутат уточнил , что в России разрушена система потребкооперации, которая занималась заготовкой, и в полной мере Россия может обеспечивать себя лишь зерном. Кроме того, за счёт собственных хозяйств Россия частично покрывает потребности в свинине и птице, чего нельзя сказать о производстве овощей, говядины и молока. Для полного обеспечения страны собственной продукцией необходимо решить проблемы в отрасли сельского хозяйства.

Сегодня государство поддерживает крупные агрохолдинги, но недостаточно — фермеров, индивидуальные подсобные хозяйства. В стране принята программа комплексного развития села, но она сильно недофинансируется. Нам нужно увеличивать газификацию территорий, решать социальные проблемы, выравнивать заработную плату в селе и в городе, — подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что Россия активно наращивает импорт картофеля. Этой зимой своего картофеля будет меньше, чем обычно, и чтобы не допустить дефицита, Минсельхоз предложил нарастить закупки в странах СНГ. Тем временем рост цен уже превышает 70%, а импорт составит 600 тысяч тонн. В 2022 году он может превысить 800 тысяч тонн. По данным Минсельхоза, уборка картофеля сейчас идёт значительно медленнее из-за непогоды, а его объём существенно ниже предыдущих лет. При этом цены на картофель не снижаются, как это традиционно происходит по мере сбора нового урожая, а растут.