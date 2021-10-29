В Госдуме рассказали, почему Россия не поставляет уголь на Украину

Украина не заключила новые договоры с российскими угольными компаниями, поэтому и перестанет получать уголь. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, добавив, что в этом вопросе нет политики, передают «Известия».

Украинские компании просто заблаговременно не заключили новые договоры с российскими частными угольными компаниями. Поэтому они не получают поставок. Здесь никакой политики нет — одна экономика, — сказал он.

Ананских добавил, что если бы были договоры, то были ли бы и поставки.

Почему Россия кому-то что-то должна давать без договора? — резюмировал он.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что украинским властям придётся «на коленях ползти в Москву» ради соглашения о новых поставках угля. По его словам, собственных запасов страны хватит лишь на несколько дней. Парламентарий добавил, что в случае отказа от конструктивного диалога с Москвой украинцев ждёт холодная зима.

Ранее депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что с 1 ноября Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь. Эти действия он сравнил с военными действиями России в 2014 году.