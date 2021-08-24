В Госдуме рассказали, куда направят многомиллиардную помощь МВФ
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:38, 24 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полученную Россией от Международного валютного фонда помощь в размере $17,5 млрд направят на восстановление экономики. Об этом «Радио 1» рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников.
Парламентарий уточнил, что решение, как именно будут использоваться средства, правительство примет в ближайшее время.
Мы вправе направить их по своему усмотрению — там очень малые ограничения. Но предполагается, что это деньги, которые должны пойти на восстановление экономики, — отметил Калашников.
Депутат напомнил, что Россия является страной — участницей МВФ и регулярно отчисляла туда деньги. Сейчас каждая страна получила из фонда гуманитарную помощь на устранение последствий пандемии в размере, пропорциональном своему вкладу.
По словам Калашникова, использовать эти деньги, чтобы поддержать экономику, можно несколькими способами. Например, их можно раздать людям, чтобы увеличить потребительский спрос, или малому и среднему бизнесу. Также средства можно направить на создание инфраструктуры, добавил депутат.
Как сообщалось, Россия получила денежную ссуду в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств фонда. Историческое по размерам распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ) вступило в силу 23 августа. Их совокупный объём составил 456 млрд SDR, что эквивалентно $650 млрд.
Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала состоявшееся денежное распределение «прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса». Отмечалось, что подобная помощь поспособствует ускорению темпов восстановления национальных экономик, а также повысит ликвидность международных резервов.