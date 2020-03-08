https://static.news.ru/photo/bc6e7e20-61e8-11ea-bd53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов Антон Силуанов заверил, что даже при минимальной стоимости нефти в течение трёх лет Россия сможет выполнить свои соцобязательства, заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Так что никаких проблем для населения не предвидится, — подчеркнул он.

По его словам, обвал цен на нефть после выхода РФ из сделки ОПЕК+ был прогнозируемым. Ананских предположил, что в ближайшее время они вернутся к отметке в $40-45, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что резкое падение курса рубля приведёт к росту процентных ставок по кредитам и банковским вкладам. Помимо этого, снизятся цены на российские ценные бумаги.