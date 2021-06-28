В Госдуме назвали условие для повышенной индексации пенсий

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов заявил, что индексация пенсий может стать ощутимее за счёт доходности от Пенсионного фонда. Об этом он сказал URA.RU.

При этом доходность самого ПФР зависит от инвестирования средств. Изотов призвал организацию быть активнее и задуматься о том, что приносит действительно хорошие доходы. По его словам, пассивный доход от депозитов — не выход, потому что когда фонд размещал средства под 1-2% годовых, нареканий к его работе стало только больше.

Есть фондовый рынок, где можно вкладывать в облигации федерального займа, которые гарантируют доходность от государства, — пояснил эксперт.

Мнение Изотова о размещении средств под низкий процент поддержал его коллега по Госдуме Евгений Шулепов. Однако он подчеркнул, что другие вложения имеют повышенный риск и являются средствами «самой незащищённой составляющей нашего общества».

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что с 1 июля все социальные выплаты и пенсии должны перечисляться только на карты национальной платёжной системы «Мир», а также на счета и вклады с возможностью пополнению и снятия.