Депутат Госдумы назвал сроки возвращения Европы к российскому газу

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев назвал сроки возвращения Европы к газу из России. По его мнению, это произойдёт осенью, передаёт URA.RU.

Они могут какое-то время выпендриваться, пока у них в хранилищах есть газ. Они заполнены на 25%. Они потом будут всё равно покупать в рублях по той схеме, которую мы предложили. В любом случае вернутся к осени, — заявил парламентарий.

По мнению Матвейчева, на такие условия страны Европы будут вынуждены согласиться из-за ситуации с урожаем. Депутат считает, что цены на продукты на Западе вырастут.

Там дело ещё с урожаем связано, с повышением цен на все продукты, будет меньше поставок на мировой рынок, потому что удобрений там мало поставили. В любом случае там будет паника и всё остальное, — пояснил Матвейчев.

Депутат также считает, что такими действиями Россия не оставит Европе возможности замораживать счета страны. По мнению парламентария, валютную выручку не смогут арестовать, ведь она будет находиться в РФ.

Они, по сути, за евро газ будут покупать, приходить в наши банки, платить евро, менять на рубли, но счета будут здесь. Это значит, что они не смогут больше арестовывать никаких счетов. Вся валютная выручка не сможет быть арестована, поскольку будет находиться в России, — отметил депутат Госдумы.

Ранее премьер немецкой земли Бавария Маркус Зедер заявил, что резкий отказ от газа из России грозит массовой безработицей, социальным спадом и демократическими потрясениями. Немцев предупредили, что дефицит внезапно появится везде, из-за чего под угрозой окажется их благосостояние.

В свою очередь английский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет усиливать санкции против России. Такое решение намерены принять в Лондоне, несмотря на то, что некоторые категории британцев уже после недавнего повышения цен стали «уязвимыми».