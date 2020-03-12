https://static.news.ru/photo/dcbe5338-6460-11ea-84b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Во время мирового экономического кризиса каждая страна будет выживать в одиночку. Причиной этого станут изменения механизмов международного права, заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

При этом, отметил он, Россия сможет нейтрализовать риски этого кризиса и выполнить все обязательства.

Кто-то пытается сегодня говорить, что все пропало. Но <...> те самые люди, которые в течение последних нескольких месяцев были большими специалистами по коронавирусу, теперь вдруг неожиданно стали специалистами по цене на нефть, — цитирует Макарова ТАСС.

Депутат также отметил, что коронавирус, падение цен на нефть и обвал акций провоцируют панику на рынках и биржах во всём мире. Однако подчеркнул, что нынешний кризис будет не таким, как предыдущие. Его отличие, по словам Макарова, «будет состоять в том, что если раньше действовал такой механизм как ВТО, действовало международное право, [то] теперь все эти механизмы деформированы, а международное право просто сведено на «нет».

Глава комитета добавил, что «тревожные сигналы поступают каждый день». Но вместе с тем, заверил, что «ответственная бюджетная, денежно-кредитная политика создали исключительно устойчивую ситуацию для нашей страны». Этим сегодня не могут похвастать «те страны, которые такую ответственную политику все эти годы не проводили».

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что даже при низких ценах на нефть России хватит накопленных резервов на много лет. Он заверил, что у России есть все необходимые инструменты, чтобы сохранить финансовую стабильность.