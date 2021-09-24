В Госдуме раскрыли, сколько денег недополучают работающие пенсионеры

Работающие пенсионеры в России, которым отказывают в индексации пенсий, в среднем ежегодно недополучают несколько тысяч рублей. Размер этой недоплаты напрямую зависит от разницы между пенсией и зарплатой на основной работе. Об этом «Царьграду» рассказал депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Если пенсионер получает среднюю пенсию по стране, а это 13,5 тысячи, и работает, получая 15 тысяч рублей заработной платы, то он недополучает примерно 2,5 тысячи рублей индексации, — пояснил депутат.

По его словам, правительство ежегодно с удивительным упорством продолжает отказывать работающим пенсионерам в индексации пенсии, ссылаясь на то, что на реализацию этого решения потребуется очень много денег. На самом деле, отмечает Гартунг, индексация будет выгодна как правительству, так и экономике страны, ведь работающий пенсионер платит налоги со своей зарплаты.

Ранее в правительстве дали отрицательное заключение на законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. В кабмине объяснили свою позицию тем, что авторы инициативы, депутаты от ЛДПР, не указали источники, из которых будут покрываться соответствующие расходы.