В Госдуме раскритиковали идею роста НДФЛ при зарплате более 83 тыс. рублей Депутат Дмитриева выступила против прогрессивных налогов для среднего класса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Дмитриева

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева выступила против введения прогрессивной шкалы налогообложения для представителей среднего класса, зарабатывающих больше 83 тыс. рублей в месяц. Об этом она заявила в рамках Московского экономического форума. Она также напомнила, что сейчас 15% НДФЛ платят только с доходов, которые превышают 5 млн рублей в год, в то время как предлагается ввести 15% с сумм, превышающих 1 млн рублей в год (или 83 тыс. рублей в месяц).

Это абсолютно неправильно (увеличить ставку НДФЛ для лиц с доходом от одного миллиона рублей в год, или от 83 тысяч в месяц. — NEWS.ru). Я полагаю, уже есть небольшая прогрессия. Сейчас с 5 млн в год платят налог в 15% (с суммы превышения, а с сумм до 5 млн по-прежнему платят 13%. — NEWS.ru.). А дальше шкала должна быть реально прогрессивной. Следующий порог по доходам должен составлять 15–20 млн рублей в год, а затем — 40–50 млн рублей в год, — сказала Дмитриева.

В такой ситуации повышение подоходного налога коснется богатых и сверхбогатых, отмечает депутат. А потенциальное введение 15% НДФЛ для среднего класса с сумм больше 83 тыс. рублей в месяц она назвала «большой ошибкой».

Что значит 83 тысячи рублей? Уже к концу года это может быть средней заработной платой по стране. В Москве она и сейчас уже выше, — сказала парламентарий.

Ранее деловые СМИ со ссылкой на неназванных авторов готовящихся поправок сообщали, что в правительстве хотят повысить налоги на личные доходы россиян и прибыль компаний. Чиновники обсуждают изъятие 15% НДФЛ у тех россиян, которые зарабатывают более 1 млн рублей в год, и 20% — с доходов от 5 млн рублей в год. Параллельно кабмин прорабатывает вопрос повышения налога на прибыль компаний с 20% до 25%. В кабмине намерены взимать НДФЛ по повышенной ставке не со всех доходов, а только с суммы выше 1 млн или 5 млн рублей соответственно. В правительстве будут учитывать только регулярные поступления — зарплату, дивиденды, проценты по вкладам и так далее, а не разовые доходы, например от продажи имущества.