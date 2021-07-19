В Госдуме призвали ретейлеров добиться снижения цен на продукты

Партия «Единая Россия» рекомендовала правительству страны добиться от ретейлеров заключения соглашения с поставщиками продовольственных продуктов о снижении наценок на товары первой необходимости. Слова вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева приводит ТАСС.

К наиболее важным товарам чиновник, в частности, отнёс овощную продукцию. По мнению Гордеева, уже в ближайшее время соглашение между торговыми ретейлерами и поставщиками должны проконтролировать органы исполнительной власти российских регионов.

Для этого предлагается создать рабочую группу или федеральный штаб. Он также добавил, что в настоящее время конечная стоимость продуктов на прилавках может существенно отличаться от цен производителей.

Также представители ведущей партии Госдумы предложили кабмину создать специальное представительство для совершенствования законодательства в области ценовой политики. Основной целью создания группы должно стать соблюдение интересов производителей сельхозпродукции и крупных торговых сетей.

Помимо этого, к 2022 году на территориях малых и средних предприятий рекомендуется создать помещения для длительного хранения товаров и продуктов питания.

Среди инициатив депутаты «Единой России» предложили вернуться к практике создания сельхозкооперативов на местах, состоящих из региональных производителей, а также привлечения к сбору урожая трудовых мигрантов в период полевых и уборочных работ.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в ближайшие две недели.

По его словам, этого можно достичь в два этапа: текущее снижение стоимости на так называемый борщевой набор и разработка мер по предотвращению дальнейших ценовых скачков. При этом в партии подчеркнули, что готовы оказать всю необходимую помощь торговым сетям и сельхозпроизводителям.