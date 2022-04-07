В Госдуме призвали поддержать гражданское авиастроение в России

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В условиях опущенного экономического железного занавеса России нужны оперативные меры реагирования, сказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По мнению парламентария, необходимо предпринять шаги по активизации импортозамещения. В частности, нужно поддержать гражданское авиастроение, пишет «ПолитЭксперт».

Как рассказал Гаврилов, для минимизации последствий западный санкций комитет предлагает направить часть средств Фонда национального благосостояния на покупку целевых облигаций банков с государственным участием.

Полученные банками средства смогут быть использованы для кредитования проектов импортозамещения на длительный период по низким ставкам, — пояснил политик.

В этой связи Гаврилов призвал уделить особое внимание поддержке гражданского авиастроения, в том числе увеличить зарплаты всем работникам авиапрома.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом правительства в Госдуме заявил, что российский авиапром должен достичь независимости от иностранных комплектующих и материалов. По его мнению, это послужит защитой от недобросовестной конкуренции и критических рисков.

Премьер добавил, что в сфере авиастроения правительством проведена значительная работа. Так, в 2021 году в рамках госпрограммы по развитию отрасли финансирование составило 220 млрд рублей.