В Госдуме призвали поддержать гражданское авиастроение в России
Депутат Гарилов призвал поддержать гражданское авиастроение в России
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
14:37, 07 апреля 2022
Корпорация «Иркут», цех окончательной сборкиФото: UAC/via Global Look Press
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В условиях опущенного экономического железного занавеса России нужны оперативные меры реагирования, сказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По мнению парламентария, необходимо предпринять шаги по активизации импортозамещения. В частности, нужно поддержать гражданское авиастроение, пишет «ПолитЭксперт».
Как рассказал Гаврилов, для минимизации последствий западный санкций комитет предлагает направить часть средств Фонда национального благосостояния на покупку целевых облигаций банков с государственным участием.
Полученные банками средства смогут быть использованы для кредитования проектов импортозамещения на длительный период по низким ставкам, — пояснил политик.
В этой связи Гаврилов призвал уделить особое внимание поддержке гражданского авиастроения, в том числе увеличить зарплаты всем работникам авиапрома.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с отчётом правительства в Госдуме заявил, что российский авиапром должен достичь независимости от иностранных комплектующих и материалов. По его мнению, это послужит защитой от недобросовестной конкуренции и критических рисков.
Премьер добавил, что в сфере авиастроения правительством проведена значительная работа. Так, в 2021 году в рамках госпрограммы по развитию отрасли финансирование составило 220 млрд рублей.