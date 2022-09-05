В Госдуме призвали к жесткому контролю над криптовалютой Экономист Делягин: цифровым валютам в России необходим жесткий контроль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Признание Минфином трансграничных переводов в криптовалютах и их последующая легализация даст возможность установить над ними контроль, рассказал Lenta.ru председатель комитета Госдумы по экономической политике и экономист Михаил Делягин. Он подчеркнул, что цифровым валютам в России необходим жесткий контроль.

Регулировать его надо весьма жестко, я надеюсь, что это будет следующий этап и Росфинмониторинг покажет в сфере регулирования криптовалют успехи, которые он не может показать в сфере регулирования обычных валют, — заявил политик.

Делягин приветствует легализацию криптовалюты, так как считает этот шаг признанием современной реальности, на которую до этого из-за ограничений пытались закрывать глаза. Эксперт также считает, что запрет основанных на блокчейн-технологиях валют подразумевает запрет целого сектора технологий и лишение возможности его развивать.

Замминистра финансов Алексей Моисеев ранее заявил, что Министерство финансов и Банк России переосмыслили подход к рынку криптовалют и в ближайшее время трансграничные платежи в данных валютах могут быть легализованы в России. По его словам, в стране не развиты необходимые условия для совершения платежей между Россией и другими государствами, а потому ведомство должно обратить внимание на эту проблему.