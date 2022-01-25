В Госдуме призвали Центробанк развивать цифровые валюты

Центральному банку России следовало бы быстрее работать по направлению цифровых финансовых активов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции «Криптоактивы: всё, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить». Он напомнил, что закон о цифровых финактивах был принят в 2020 году, однако их до сих пор не появилось, хотя такие компании, как Сбер, «Норникель» и «Трансмашхолдинг» выходили на Центробанк с соответствующими предложениями. Его слова приводит Lenta.Ru.

Я хотел бы пожурить Центральный банк, что надо быстрее работать, и, может, тех дискуссий, того вала негатива, что обрушился на доклад Центрального банка [о криптовалютах] меньше было бы, если бы <...> мы активно запускали на рынок активы соответствующие, — отметил Аксаков.

Комментируя доклад о криптовалютах, он заметил, что речь идёт не о законопроекте, а о материале, который необходимо обсуждать и выработать выверенную позицию. Легализация же майнинга позволила бы обеспечить серьёзные налоговые поступления, так как им занимаются сотни тысяч людей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин заявил, что россияне вложили в криптовалюту около 7 трлн рублей и вместо её запрета следует разработать единые правила регулирования отрасли, в которых следует соблюсти баланс экономической безопасности, технологического развития и интересов граждан.