В Госдуме предсказали массовую потерю квартир, купленных в ипотеку

Россияне из-за потери работы начнут массово терять квартиры, купленные в ипотеку, считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Как рассказал парламентарий в беседе с URA.RU, государство могло бы помочь людям, но пока никаких признаков этого желания нет.

Цены выросли благодаря льготной ипотеке. Льготная ипотека отменена. При этом даже Набиуллина сказала, что все возможности дальнейшего расширения ипотеки исчерпаны. При этом, в силу государственной политики, люди теряют работу достаточно в больших количествах и ипотечники сейчас будут терять свои квартиры, — сказал депутат.

Делягин пояснил, что сейчас ипотека доступна не более четверти населения, и это число стремительно сокращается.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не поддерживает дальнейшее продление программы льготной ипотеки на новостройки, поскольку она может влиять на высокий рост цен на жильё. Она считает, что для помощи гражданам есть более адресные программы, которые направлены на то, чтобы поддержать ипотеку в тех секторах, где это необходимо.

Программу льготной ипотеки запустили весной 2020 года в качестве антикризисной меры поддержки спроса на жильё, 1 июля 2021 года её продлили на год, повысив максимальную ставку с 6,5% до 7%. Также была уменьшена сумма кредита до 3 млн рублей для всех регионов.