В Госдуме предрекли усиление импортозамещения в 2023 году Депутат Колунов предрек усиление импортозамещения в 2023 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Импортозамещение усилится в 2023 году — акцент будет сделан на цифровой и программной самостоятельности России, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, продолжится также поддержка строительной индустрии и ЖКХ. Парламентарий отметил, что благодаря оперативному принятию законопроектов, направленных на ослабление санкций, российскую экономику удалось стабилизировать.

Импортозамещение в этом году только усилится. Оперативное принятие целого ряда пакетов, направленных на ослабление санкций, введенных против нашей страны недружественными государствами, отлично стабилизировало экономику. Главный, наверное, даже не экономический эффект, а психологический, — отметил Колунов.

Депутат заявил, что российская экономика вопреки обстоятельствам сохранила самодостаточность и самостоятельность. Он отметил, что некоторые поставщики, которые громко покинули рынок после начала спецоперации, сейчас начинают возвращаться в страну. Помимо того, многие ниши занимают отечественные производители, поэтому экономического коллапса нет и не будет.

В Центробанке ранее смоделировали сценарии развития экономики в зависимости от эффективности импортозамещения. Согласно материалам статьи «Экономика экспортера сырья в „новой реальности“: количественные и структурные параметры», эксперты пришли к выводу, что даже при положительном сценарии в стране снижается ВВП. Согласно оптимистичному сценарию, считают авторы, трудности с созданием полных аналогов импортной продукции и потери производительности отсутствуют. ВВП сначала снижается, но затем медленно восстанавливается в течение 15 лет.